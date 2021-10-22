Экспертка по диджитализации и стартапам Яника Мерило рассказала об особенностях стартапов и принципе реализации идеи.

Сделала она это в своей программе «Субъективно с Яникой Мерило». Вот какое определение Мерило дала для стартапов.

«Стартапы – это компании с IT составляющей, которые быстро растут и потенциально выходят на новые рынки. Когда у вас есть идея, очень важно найти команду, которая будет помогать её реализовать. Идея в нашем мире стоит очень мало. Потому что важна не она сама, а и выполнение. И конкуренция идет, кто сумеет лучше всех воплотить эту идею в жизнь. Например, Uber, Bolt — разные платформы. Bolt же не сказал: «У меня есть уникальная идея». Они сумели создать продукт, которым пользуются многие люди, привлекать инвесторов, убеждать, найти сильную команду и показывать финансовый результат. То есть идея сама не стоит. Стоит команда, исполнение, результат», - рассказала спикерка.

После этого Яника Мерило объяснила, почему не стоит сразу идти к инвесторам.

«Когда есть идея, очень часто не стоит обращаться к инвесторам. Потому что они ищут пример, что вы сумеете воплотить это в жизнь. Есть смысл начать с акселераторов, разных конкурсов стартапов», - заявила эксперт.

И напоследок Мерило рассказала о принципе создания продукта.

«В идеале сделать прототип. И продать хотя бы одному человеку. Пусть будет один, десять, но важно показать сразу, что эта идея работает в жизни. Когда у вас есть прототип и клиенты, будет много хороших вещей. Во-первых, будет обратная связь, клиенты будут сами подсказывать. С другой стороны, хотя бы пара клиентов показывает, что на продукт есть запрос».

Напомним, Politeka публиковала разговор Константина Евтушенко о фондах для стартапов.

Также Politeka приводила слова Анастасии Воигт о том, как компании продают свои бренды.



