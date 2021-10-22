Эксперт по диджитализации и стартапам Яника Мерило рассказала о пользе венчурных фондов для развития стартапов и о том, как с ними обстоит дело в современной Украине.

Этот вопрос она затронула в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

«В венчурных фондах всегда готовы выслушать, а возможно, и проинвестировать. Венчурные фонды не только дают деньги и инвесторов, но и помогают выйти на мировые рынки. Именно привлечение инвестора может дать стартапу такой толчок, который поможет выйти на новый уровень. Не стоит всегда думать только о том, чтобы сохранить за собой сто процентов акций компании. Возможно, какую-то часть из них стоило бы отдать инвестору, но зато вывести компанию на мировой уровень», - считает она.

По её словам, в этом случае доля учредителя в компании уменьшится, но оставшаяся доля может стоить больше, чем ранее стоила вся компания целиком.

«Сейчас в Украине три миллиардные компании, которые смогли вырасти с помощью инвесторов и выхода на новые рынки. Здесь сыграло роль глобальное мышление, которое позволило не создавать продукт для местного рынка, а сразу ориентироваться на экспорт. В этом инвесторы могут помочь и другим компаниям», - говорит Яника Мерило.

Как сообщает Politeka, ранее она отмечала, что создание стартапа не всегда стоит начинать с обращения к инвесторам.

Также Politeka сообщала, что Мерило дала несколько советов по поводу того, как следует развивать стартапы в Украине.