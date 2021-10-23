Доктор экономических наук, директор Аналитического центра Федерации работодателей Украины Владимир Панченко объяснил, как экологический активизм становится оружием развитых стран в конкурентной борьбе против бедных.

Об этом он рассказал во время беседы с ведущим Петром Охотиным в программе «Tiger news».

«Сегодня неправильно воспринимается, что существует протекционизм, который противодействует распространению определенного продукта. На самом деле существует мега-уровень - то есть уровень Организации Объединенных Наций, есть мета-уровень - уровень международных объединений, мезо-уровень - это уровень государств. Потом уже начинаются корпорации, когда это спускается на уровень предприятия. Никакой конспирологии, это бизнес», - объясняет он.

Например, нужно приостановить развитие какого-то региона.

«А в том регионе, на его несчастье, существуют тепловые электростанции. С одной стороны, вы можете сказать: «Мы не покупаем продукцию, потому что она неэкологична, произведена с нарушением выбросов». Этот способ простой, но ненадежный, потому что это лишение возможности развития. Но если выходит Грета Тунберг и говорит, что климат меняется, и «вы, предыдущие поколения, виноваты в том, что мы не сможем жить» - это воспринимается обществом», - объясняет Панченко.

Получается, что «кофейный активизм» очень четко рефлексирует на молодую девушку, которая говорит правильные вещи: климат меняется, и это очень плохо.

«С этим не поспоришь. Соответственно, если на мега-уровне все международные организации это подхватывают. Затем это подхватывается на уровне объединений и финансовых институтов, которые говорят: «Вы видите, народ просит, чтобы климат не менялся. Поэтому мы начинаем блокировать финансирование ископаемых источников энергии», - говорит он.

Politeka сообщала, что Окландер посоветовал производителям нужно создавать аналог украинского Амазона.

Также Politeka сообщала, что В Украине уже создаются десятки фондов, которые готовы финансировать успешные идеи.