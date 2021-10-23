Бывший министр финансов Украины, бывший член СНБО экономист Игорь Уманский рассказал о принципах, по которым в нашей стране ежегодно формируется государственный бюджет.

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Если у вас нет доходов или внешнего заимствования, то нет и источника для расходов. А сейчас у нас по первым девяти месяцам 2021 года не было проведено плановых расходов общего фонда бюджета почти на 53 миллиарда гривен. Из них примерно половина – это защищённые статьи. А нужно понимать, что основной объём нагрузки на бюджет – это всегда четвёртый квартал года. Первые полгода с точки зрения расходной части бюджета обычно не очень тяжёлые, но даже этот период в нынешнем году мы прошли с серьёзным недофинансированием. А 53 миллиарда – это очень много, это примерно четверть всего бюджетного дефицита на год. Соответственно, мы входим в новый бюджетный период с серьёзной задолженностью, как по защищённым статьям, так и по другим расходам. Сюда относятся и медицина, и оборона, и культура, и образование», - говорит эксперт.

По его словам, это серьёзнейшая проблема, которую необходимо учитывать при планировании показателей следующего года.

«Бюджетный кодекс чётко прописывает процедуру подачи нового бюджета. Сначала идёт отчёт за прошлый год – сейчас он уже утверждён. Затем даётся отчёт за девять месяцев этого года и прогноз до его конца. И уже исходя из этого идёт презентация показателей на следующий год», - объясняет Игорь Уманский.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал нынешнюю ситуацию с поставками газа в нашей стране.

Также Politeka сообщала о принятии бюджета-2022 в первом чтении.



