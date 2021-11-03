Эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич рассказал, какие факторы стали причинами большого повышения цен на газ в мире, и почему это плохо повлияло на бизнес.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Если прошлый год показал очень низкие цены на газ на европейских рынках, они были рекордно низкими с 2009 года, даже ниже 90 долларов за 1000 кубических метров, то сейчас цена улетела просто на противоходе. Это всегда опасно. Это плохо для развития любого бизнеса, когда в июле прошлого года 90, а в этом 1400… Что произошло? Множество факторов одновременно сложилось. Финансовых и нефинансовых. Во-первых, напечатали кучу денег, заливали коронавирусный пожар”, - сказал Дмитрий Марунич.

Он отметил, что еще одним фактором стало то, что в Европе плохо дул ветер и электричество на ветряных мельницах не выработалось.

“И дефицит газа для производства электроэнергии создал дополнительный спрос на него. Спрос потянул цены на биржах. Второй важный фактор. Третье, это то, что коронавирус начал постепенно отступать. И ситуация в целом с потреблением газа улучшилась. Опять же, дополнительный спрос. Четвертый фактор. Те объемы сжиженного газа, которые могли попасть на европейские рынки — ушли традиционно в Юго-Восточную Азию”, - добавил Марунич.

По его словам, также фактором является то, что некоторые производители не захотели или не смогли поставить дополнительные объемы газа.

“Наверное, самый главный фактор… Это газовая модель рынка в Европе. Так называемый третий энергопакет. Смысл в чем, биржа определяет цену. Никаких долгосрочных контрактов”, - подчеркнул эксперт.

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