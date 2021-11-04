Политолог Дмитрий Джангиров назвал причины того, что какие-либо изменения в Украине в сфере политики не способствуют улучшению экономической ситуации.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

По мнению Джангирова, эта ситуация имеет несколько причин. По его словам, Украина не понимает, что ей нужно занять свое место в мировом разделении труда. К тому же, добавляет эксперт, Украина должна его занять как субъект и объект, ведь является одновременно и тем, и тем. «Если она его не найдёт, то все отрасли с высоким переделом будут рушиться и схлопываться до сырьевых», - подчеркивает он. По словам политолога, все это уже давно описано и экономически обосновано.

В то же время он замечает, что получить свое место в мировой экономике не так-то просто. «Это место можно купить на определенных условиях, можно ворваться на него, но для того и для другого нужны усилия», - подчеркивает Джангиров.

Попутно эксперт отмечает, что все обычно в пример приводят Японию. Тем не менее, объясняет он, Япония, равно как и Тайвань, после окончания Второй мировой войны получила свое место в мире и даже уже тогда имела хорошо развитую экономику.

В частности, позиция Тайваня в мировой экономике, рассказывает Джангиров, сегодня достаточно выгодна и на оборону у государства идет меньше, чем 2% ВВП. «Но у Украины нет таких возможностей, как у него», - констатирует он.

Как сообщала Politeka, Джангиров рассказал, что сейчас для стран нет серьезного конкурентного преимущества в черноземах.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк поразмыслил над тем, каким будет влияние инфляции на экономику.