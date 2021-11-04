Народный депутат Андрей Николаенко назвал действующее украинское правительство некомпетентным и непрофессиональным и сказал, кто виноват в том, что государство так и не подготовилось к началу отопительного сезона.

Фрагмент выступления он выложил на своей странице Facebook.

По мнению Николаенко, следует помнить, что, кроме полноты власти, у президента есть еще и полнота ответственности за государство и все, что в нем происходит. «Прозвучало, что у президента Украины уникальная полнота возможностей, которую не имел ни один президент: ручной Кабмин и ручная Верховная Рада, особенно после избрания Стефанчука спикером», - подчеркивает он.

Тем не менее, говорит политик, президент не привлек никаких специалистов для решения насущных вопросов, в то время как специалисты не хотят идти в правительство и приходится искать министров буквально на улице. Все это, констатирует он, свидетельствует о недоверии к власти.

Следовательно, заключает Николаенко, руководство Украины вряд ли можно назвать профессиональным, а потому этого не скажешь и о правительстве, которое постоянно принимает неправильные решения и допускает ошибки. В частности, политик говорит об отопительном сезоне. «Соответственно Украина с лета не готовилась, как это обычно происходит нормально, к отопительному сезону», - подчеркивает он.

По мнению депутата, если человек чувствует ответственность и сознательный, то он может и оценить степень своей компетентности. «Мы же не занимаемся самолечением, и операцию сам себе не делаешь, а зовешь врача», - заключает он.





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