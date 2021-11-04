Доктор политических наук Игорь Петренко рассказал, что Украине поможет решить создание газового консорциума с Германией.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Германия может помочь нам простимулировать компании, чтобы заключить договор с «Газпромом» для покупки и транзита газачерез Украину. Это важно. Чем больше объемы транзита газа, тем лучше для Украины. Чтобы компенсировать, допустим, потерю транзита в Венгрию. Дальше я бы все-таки попробовал поработать с нашим антимонопольным законодательством и попробовал сделать то, что сделала у себя Польша. Для Украины очень важно добывать собственный газ», - подчеркнул он.

По последним исследованиям в Украине вторые по величине залежи газа в Европе после Норвегии, подчеркнул он, а Норвегия на сегодняшний день обеспечивает 20% всего европейского газового баланса.

«Это серьезный потенциал, который мы можем развивать. Конечно, это долгий путь, на который нужны серьезные инвестиции, лицензии, привлечение большого капитала. И здесь опять же мы можем привлекать Германию, потому что у них есть компании и технологии по добыче газа,и мы можем с ними кооперироваться. Плюс мы можем получать компенсацию на зеленую энергетику в размере миллиарда долларов. Остановить «Северный поток-2» мы точно не можем, а отсрочить его сертификацию и вступление в эксплуатацию можем попытаться. И в этот промежуток постараться выторговать для себя самые выгодные условия», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк объяснил, для чего Украине газотранспортный консорциум.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк заявил, что Украина должна принять участие в газотранспортном консорциуме.