Экономист Юрий Атаманюк объяснил, что европейский паритет цены газа противоречит интересам Украины и у государства нет выгоды от экономической ассоциации с Евросоюзом.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает Атаманюк, экономическую ассоциацию с Евросоюзом в принципе сформировали и подписали достаточно быстро. «Когда Яценюк подписывал экономическую часть ассоциаций с ЕС, то вокруг этого была только политика, чтобы показать народу, что мы приближаемся к ЕС», - подчеркивает он.

Экономист акцентирует внимание на том, что европейские государства при подписании этой части ассоциации вписали свои пожелания, отвечающие их интересам. Как результат, говорит Атаманюк, украинскую продукцию можно отправлять в Евросоюз только 2 недели в год, в течение которых украинский рынок остается открытым для европейских производителей. «Так сделали, что огромная страна с огромным потребительским рынком стала незащищенной перед странами ЕС», - объясняет эксперт.

Далее, говорит эксперт, подписали европейский паритет цены газа. «Формируя свободный рынок под себя, богатые страны, чтобы быть конкурентными с бедными странами, где дешёвые энергоносители, требуют – цена на энергоносители везде должна быть одинакова», - говорит он. Как отмечает Атаманюк, такое расписание отнюдь не выгодно Украине, поскольку требует соответствия по развитию украинского и европейского бизнеса.

Как сообщала Politeka, Атаманюк поразмышлял над тем, каким будет влияние инфляции на экономику.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк заявил, что Украине нужно дружить между народами, но не сдавать свои интересы.