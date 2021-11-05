Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко поразмыслил над вероятными последствиями приватизации государственной собственности и объяснил, в чем вообще ее суть.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

Как объясняет эксперт, всегда нужно смотреть на то, что говорят факты и цифры. «Да, на государственных предприятиях обычно работает больше людей, чем нужно. И если туда приходит эффективный собственник, то он проводит сокращение – или же это делает само государство», - рассказывает он. В то же время Сенниченко отмечает, что согласно статистике люди, которых уволили из-за приватизации, спокойно находят работу за полтора месяца.

По его словам, приватизировать – это буквально дать волю государственным активам, волю на то, чтобы у них появился новый собственник за справедливую цену на аукционе. «По нашим расчетам, каждая гривна, вложенная в приватизацию госимущества, принесет собственнику 4-6 гривен. Вот это и есть экономическое возрождение», – говорит Сенниченко.

Попутно он рассказывает о приватизации в Западной Европе. «Они всегда вызывают сильный резонанс, оппозиция начинает возмущаться, что сейчас всё распродадут, а людей выбросят на улицу», - говорит гость программы и добавляет, что это, тем не менее, не всегда так.

Как сообщала Politeka, Лазарев заявил, что разговоры о приватизации атомных активов идут уже давно.

Также Politeka писала о том, что на приватизацию выставлен киевский завод «Электронмаш».