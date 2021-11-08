Вице-президент Ассоциации управляющих недвижимостью Анатолий Топал дал совет по инвестициям в недвижимость и поразмыслил над тем, можно ли красиво жить, продав хрущевку в Киеве.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

По словам эксперта, у украинской недвижимости один из самых высоких коэффициентов возврата денег на вложенный капитал при аренде. «Но с целью получения дохода сейчас лучше вкладывать деньги в недвижимость в Киеве», – подчеркивает он.

Чтобы не быть голословным, Топал отмечает, что за 2021 год в Украине выросло количество иностранцев, желающих купить здесь недвижимость. «Потому что наша недвижимость дает один из самых высоких коэффициентов возврата денег на вложенный капитал при аренде», - объясняет он.

В то же время покупка недвижимости за рубежом, рассказывает эксперт, требует понимания всех нюансов и знания законодательства той страны. Также он добавляет, что в этом плане не стоит доверяться местным адвокатам, потому что они смотрят на покупателей как на чужестранцев и навязывают им ненужные сервисы.

Как отмечает Топал, продав в Украине недвижимость и имея договор на куплю-продажу, можно получить абсолютно чистые деньги, которые принимает весь мир. «Если вы хотите на старости предаваться релаксу и ездить по всему миру отдыхать с видом на море, то, имея хрущевку в Киеве и продав это жилье, вы можете купить апартаменты на многих европейских побережьях», – говорит гость программы.

Попутно он акцентирует внимание на необходимости просчитывать все детали, если планируется вести бизнес и под него покупать жилье. «И для бизнеса лучше всего обращать внимание на Украину, потому что мы более доходны, чем другие страны», - подчеркивает Топал.

Как сообщала Politeka, Топал рассказал, является ли хорошим знаком то, что иностранцы вкладываются в нашу недвижимость.

Также Politeka писала о том, что Топал рассказал, что не так в Украине с ипотекой.