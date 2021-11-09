Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Надежда Савченко прокомментировала международную конференцию по изменению климата, которая проходила в шотландском Глазго.
Свою позицию она изложила в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«О климате сейчас говорят очень богатые и успешные люди, в основном американцы. Они говорят о том, что страны в экономическом отношении развиваются неравномерно и нестабильно. Борьба с глобальным потеплением заключается в экономике и её регулировании, а не в том, чтобы посадить в Украине миллиард деревьев. Например, Украина сейчас практически полностью прекратила добычу угля. Рукопожатие с Байденом обошлось украинской экономике очень дорого. Сейчас мы входим в отопительный сезон, а угля у нас нет», - отмечает экс-депутат.
Она заметила, что такое положение дел характерно именно для нашей страны.
«Польшу тоже заставили прекратить добычу угля – но ей как стране ЕС дали компенсацию. И Великобритания закрыла свои угольные шахты, но то был долгий процесс, к тому же поддержанный финансово. У Европы есть деньги на это, у Германии они есть. А Украине просто сказали: закройте угольные шахты, закройте атомные станции, потому что они плохо влияют на климат. Но откуда нам тогда брать тепло?», - спрашивает Надежда Савченко.
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Как сообщает Politeka, ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина в действительности не готова отказаться от использования угля.
Также Politeka сообщала, кто ещё представляет Украину в Глазго, помимо президента Зеленского.