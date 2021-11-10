Эксперт Института будущего Илия Куса заявил, что мировое неравенство влияет на вопросы пандемии, климата и экологии.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«На климатической конференции в Глазго было четко видно, что проблемы, связанные с окружающей средой, разделяются на два логических блока: первое – это энергетика, экономика и бизнес, а второе – это окружающая среда. Первый блок был лучше представлен и о нем больше говорили, чем о защите окружающей среды», - отметил Куса.

По словам эксперта, вопросы экологии, климата и даже пандемии пытаются решать на базе экономических и рыночных инструментов, а эти проблемы, по мнению Кусы, вне экономического вопроса – не везде всё решается деньгами и рынками.

«Есть вещи, которые так просто не решишь: ты не «зальешь» их деньгами. Более того, серьезный вопрос, который никто не поднимал – неравенство. Оно достигло катастрофического уровня, что отмечают уже все, что нужно обратить на это внимание», - подчеркнул Куса.

Как отметил эксперт, проблема неравенства упирается в проблемы климата и экологии. По словам Кусы, в августе МВФ решил выдать крупнейшее распределение специальных займов на 650 млрд долларов, чтобы увеличить ликвидность мировых экономик.

«Но из этих 650 долларов, только 62 идут бедным странам, которые не имеют денег. Как это способствует общей экономической ситуации? Это способствует к улучшению одних, а другие продолжают страдать», - сказал Куса.

По мнению эксперта, это неравенство всплывает даже в вопросе вакцинации: процент вакцинированных в развитых и в бедных странах существенно отличается.

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