Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенко прокомментировал отказ Венгрии от транзита газа через территорию Украины, назвав последствия этого события для украинцев.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Венгрия, благодаря мудрой политике украинских чиновников, отказалась транзитировать газ через Украину, и мы будем терять ежегодно более 5 млрд гривен, которые можно было направить на ремонты и техническое оснащение больниц, на новое оборудование, да просто на подключение кислорода в больницах», - считает Попенко.

По его словам, если отбросить личные симпатии и посмотреть на ситуацию со стороны, то в противостоянии двух государств опять побеждает не добро или зло, а то государство, которое реально работало на свою победу, а не симулировало бурную деятельность, занимаясь в это время распилом.

«А когда доходит до проверки, то оказывается, что воруют, и еще как. В 2020 году аудиторы обнаружили в работе «Нафтогаза» нарушений на 226 млрд гривен, из-за которых бюджет недополучил более 75 млрд гривен. Какие такие нарушения привели к многомиллиардным потерям?», - говорит Попенко.

По мнению эксперта, в нашей стране никто не будет за это наказан, ведь, считает он, когда в Украине человек ворует миллиардами, он никогда не сядет в тюрьму, а человек, разбивший по пьянке витрину магазина, получит полный срок.

«КМДА уже официально разместили проект решения о росте тарифов на тепло на 40% для киевлян и гостей столицы, и вам не чем будет платить за коммуналку», - заявил Попенко.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал о возможности уменьшить стоимость цены на газ для населения.

Также Politeka писала о том, что Попенко рассказал, почему в Украине никому не нужна жилищная реформа.