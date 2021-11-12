Политический аналитик Руслан Бизяев рассмотрел возможность того, что Международный валютный фонд вынудит украинское руководство существенно повысить тарифы на коммунальные услуги.

Свой комментарий он дал в программе «Прогноз» на канале «Знай 24».

«Коммунальные тарифы могут вырасти процентов на тридцать-сорок. Понятно, для чего это нужно МВФ. Ещё в марте 2014 года был подписан первый меморандум с МВФ, в котором Украина взяла на себя обязательство довести цены на энергию для промышленности и населения до так называемых европейских стандартов. В чём состоят европейские стандарты, нам тогда не сообщили. В Европе до начала энергетического кризиса цена на газ колебалась от ста до тысячи долларов за тысячу кубов. Естественно, это рынок, это бизнес. В 2014 году планировалось, что в Украину зайдут мощные трейдеры со сжиженным газом. Тогда была такая динамика: падали цены и на нефть, и на газ. Создавались предпосылки для того, чтобы в Европу, и, в частности, в Украину заходил американский СПГ», - напоминает аналитик.

Но с тех пор, отмечает он, ситуация изменилась.

«Почему МВФ именно сейчас настаивает на этом требовании? МВФ интересует один вопрос: как ему будут возвращать долги. Есть два варианта: снижение социальных стандартов и повышение тарифов. А социальные стандарты у нас снижать уже некуда», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, он предложил для украинской экономики способ выхода из кризиса.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Бизяева, у Украины есть что предложить миру.