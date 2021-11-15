Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал о том, как китайский застройщик Эверграндоказался на грани дефолта, и о попытках правительства избежать глобального кризиса.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Эвергранд – это крупнейшая китайская строительная компания, которая имеет обязательства на более 300 миллиардов долларов. Это важный элемент инфраструктуры Китая.

«Китай проходил все кризисы как раз через инфраструктурные проекты, - рассказывает Амелин. – Накачивали отрасль деньгами, стимулировали спрос на китайские строительные материалы, строительную технику, трудовые ресурсы. Таким образом они, по сути, формировали экономическую базу, внутренним рынком поддерживали экономический рост. В Китае сегодня есть большой пузырь на рынке недвижимости. Стоимость квартир в Пекине просто зашкаливает. Они занимают топовые позиции по стоимости недвижимости во всем мире».

И это, в том числе, количество денег и того пузыря, которое накачали в этот сектор, продолжает гость студии.

«Но, судя по тому, что Эвергранд продолжает обслуживать обязательства, китайское правительство работает с собственниками Эвергранда, они не хотят показательной порки. Наверняка это связано с электоральным циклом в Китае, потому что там в ближайшее время ожидается обновление, или подтверждение существующей власти. Соответственно, никто не заинтересован в экономических кризисах и социальных потрясениях», - рассуждает эксперт.

Он отмечает: в Китае есть кланы, которые борются за власть. И существенно ослабление позиций управляющего клана дает возможность оппоненту.

«Возможно, Эвергранд мог бы рухнуть, если бы не этот момент. Но, скорей всего, Эвергранд будут поддерживать. Это означает, что если порвется где-то, скорей всего, порвется неожиданно в другом месте. В 2019 году проблемы в Китае начались с того, что был обанкрочен один из банков, который в итоге был национализирован. Это был серьезный звонок», - заключает Амелин.

Politeka публиковала мнение Анатолия Амелина, что желание хорошо жить – это не решение какой-то абстрактной власти, а оно зависит от нас.

Также Politeka сообщала, что Дмитрий Джангиров рассказал о превращении Китая в мировую «империю зла».