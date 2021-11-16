Блогер, журналист Сергей Лямец рассказал, что такое инфляция на самом деле, а также объяснил, почему власть показывает показатели только потребительской инфляции.

Об этом он рассказал в программе «100% Лямец».

«Инфляция это то, насколько обесценилась ваша 100-гривневая купюра. По сути, это ограбление каждого из нас, включая бизнес, через инфляционный налог. Официально по налоговой мы его не платим, но по факту мы идём в магазин, и каждый день платим инфляционный налог», - отметил Лямец.

По словам эксперта, не важно, в какой валюте у вас сбережения, ведь если у вас будут доллары, чтобы их потратить в Украине, вам всё равно придётся их обменять в гривны.

«По официальной отчетности при стабильном курсе у нас инфляция составила почти 11%. Если верить Шмыгалю, то у нас за год из наших карманов исчезли 11% из нашей денежной пачки», - сказал Лямец.

Как отметил эксперт, власть хочет показывать нам только потребительскую инфляцию, которая на самом деле занижена, потому что она подсчитывается исходя из изменений цен на самые дешёвые продукты, но также важно учесть промышленную инфляцию, которая также очень важна.

«Подорожала нефть, из нефти делают бензин, а за бензин мы платим и он растет в цене. Потом этот бензин заправляют в машины, которые доставляют хлеб и в конечную цену хлеба закладываются эти расходы», - подчеркнул Лямец.

По словам эксперта, промышленная инфляция сказывается на ценах других продуктов, а не только потребительская, показатель которой нам показывает власть.

Как сообщала Politeka, Сергей Лямец рассказал, как относительная бедность влияет на внутреннее состояние человека.

Также Politeka сообщала, что Сергей Лямец рассказал, что в Украине пенсионеров больше, чем работоспособного населения.