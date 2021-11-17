Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев рассказал, как будет развиваться Украина в условиях мелкобуржуазного предпринимательского государства.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Если мы раньше говорили о трофейных командах, которые просто забирают и сбрасывают, накапливая выручку и вкладывая – это трофейная экономика. То тут мы имеем дело с куда более сложным феноменом, когда происходит вместе с подготовкой к распродаже и перезагрузка экономики, большая часть которой связана со сложными системами вне суверенного контроля, вне контроля национального капитала, даже олигархического; и вне контроля государства. А вот те сферы, которые будут доступны и съедобны предпринимательскому государству и правящей мелкобуржуазной силе, остаются внутри», - отмечает он.

В одном интервью его спрашивали, как можно представить себе будущий мир.

«Я говорил о пирамидальности. В этой системе не будут все развиты одинаково, будет какая-то сложная система иерархии не только по образу жизни, достатку, но и по технологическим укладам. Так вот, в этом плане то, как подходят к реформам, и какие вопросы решают, и как решают в рамках этого мелкобуржуазного предпринимательского государства, я вижу, что Украину вписывают в разделение труда как страну, где для национального капитала как такового остается только ниша внутреннего рынка. Со всем набором возможностей: производство внутри, технологические решения внутри и соответствующие уклады. Это и запрос на рабочую силу, и запрос на образование», - рассуждает философ.

А вот сложные системы будут вне суверенного контроля. Соответственно их перспектива, их место и их будущее будет определяться другими центрами принятия решений.

«Происходит разбалансировка системы, но сегодня мы находимся в ситуации условного переходного равновесия. В этом ее парадоксальность. В политике конфликты, в информационной сфере идет внутренняя перепалка. Но на уровне интересов пока временное равновесие. Потому что не все системные решения, разрушающие его, запущены», - делает вывод Ермолаев.

Politeka сообщала, что Анатолий Амелин рассказал о необходимых реформах государства.

Как сообщала Politeka, Шишкин рассказал, что В немецкой конституции первый раздел – это не организация государства и не начала, это права человека.