Филиал «Центр обеспечения производства» АО «Украинская железная дорога» 15 ноября по результатам тендеров заключило три соглашения о поставках масел на общую сумму 64,23 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».



До конца текущего года три компании должны будут поставить железнодорожникам по 360 т моторного масла М-14В2 каждый. Цена за тонну составляет 59 280-59 592 грн. Однако в интернет-магазинах такую же масло можно найти по 52,40 грн/л, что дешевле нынешних договорных цен УЗ.

В октябре ООО Фирма "Технова «(Черниговская ТЭЦ) заказало такое масло производства ООО» Автолюб Украина «по 47,40 грн./кг, а ГП» Львовуголь « – производства ПМП» МЛС" по 48,00 грн./кг, то есть на четверть дешевле. В сентябре филиал «Рефрижераторная вагонная компания» купила такое масло на 7-8% дешевле – по 55,20 грн./кг.

Победители соревновались между собой и с ООО «Торум». Сумма сделок – лишь на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 65,34 млн грн.

Напомним, ранее прокуратура разоблачила схему закупки некачественных прокладок рельсовых путей, которые «Укрзализныця» приобрела на сумму более 25 млн гривен. Как установило следствие, предприятие-поставщик с целью уменьшения собственных расходов и получения сверхприбыли нарушило технологию изготовления резиновых прокладок, заменив сложные химические компоненты более дешевыми материалами. Если бы эти прокладки использовали в Укрзализныце, это могло бы привести к их преждевременному износу, и создало предпосылки для чрезвычайных происшествий на железной дороге во время осуществления пассажирских и грузовых перевозок.

Как известно, Временная комиссия при ВР, которая занимается расследованием причин, которые привели к кризисному состоянию Укрзализныци, установила, что только на коррупции в государственных закупках компания ежегодно теряет 8 миллиардов гривен.