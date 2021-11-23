Политический аналитик Виталий Романченко рассказал о продаже киевского завода “Большевик”.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“Продажа завода “Большевик” – это коллапс всей государственной системы защиты национальных интересов”, - сказал Виталий Романченко.

“Продано предприятие, пусть и предприятие-банкрот, неработающее, а вместо него по задумке планируется построить несколько свечек-высоток, жилищных домов, какой-то торговый центр, какую-то а-ля рекреационную зону отдыха. То есть, если там потенциально можно создать что-то, что могло производить, обеспечивать людей работой, обеспечивать государство или город налогами, то теперь это будет новый жилой массив с итак перегруженной инфраструктурой”, - добавил Романченко.

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