Журналистка Виктория Панченко рассказала, насколько увеличится цена за транспортировку газа, и от чего будет зависеть подорожание услуги.

Об этом она сказала в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай 24”.

Виктория Панченко отметила, что украинцам обещали, что тариф на доставку газа увеличиваться не будет.

“Даже наоборот, цену снизят. В итоге с 1 января 2022 года цена на доставку газа может быть повышена. Сколько же мы с вами заплатим за этот новогодний подарок? Точная цена доставки газа зависит от поставщика. Поэтому и дорожать услуга будет по-разному. В некоторых областях цена достигает отметки в 8 гривен за кубометр. Примечательно, что примерно такую же сумму украинцы отдают и за само голубое топливо”, - сказала Панченко.

По ее словам, некоторые поставщики газа хотят поднять цену на его транспортировку примерно в 4 раза.

“К примеру, в Луганске сейчас цена 1,55 грн за кубометр. А станет 8,41 грн. Уманьгаз – сейчас 1,75 грн за кубометр, а станет почти 9 грн. Киевоблгаз – 1,45 грн, а станет 3,38 грн. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Точная сумма, которую клиент должен будет заплатить за доставку газа, рассчитывается в индивидуальном порядке. Окончательная цена, в том числе зависит и от того, сколько кубометров голубого топлива было использовано вами за год. Например, с октября по октябрь”, - добавила Виктория Панченко.

Она отметила, что за услугу доставки газа придется платить даже тем, кто им не пользуется.

“Теперь стоит ожидать решения Национальной комиссии по урегулированию энергетики и коммунальных услуг. Если же в Нацкомиссии такую инициативу по повышению цен одобрят, то украинцы будут платить практически в 4 раза больше”, - подчеркнула журналистка.

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