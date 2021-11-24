Журналистка Виктория Панченко рассказала, насколько увеличится цена за транспортировку газа, и от чего будет зависеть подорожание услуги.
Об этом она сказала в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай 24”.
Виктория Панченко отметила, что украинцам обещали, что тариф на доставку газа увеличиваться не будет.
“Даже наоборот, цену снизят. В итоге с 1 января 2022 года цена на доставку газа может быть повышена. Сколько же мы с вами заплатим за этот новогодний подарок? Точная цена доставки газа зависит от поставщика. Поэтому и дорожать услуга будет по-разному. В некоторых областях цена достигает отметки в 8 гривен за кубометр. Примечательно, что примерно такую же сумму украинцы отдают и за само голубое топливо”, - сказала Панченко.
По ее словам, некоторые поставщики газа хотят поднять цену на его транспортировку примерно в 4 раза.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Взрывы гремят на ракетной фабрике, столб белого дыма виден издалека: кадры крупного ЧП в Европе
Зимние каникулы в школах: выяснилось, когда они начнутся и повлияет ли дистанционка
Огневич неожиданно обратилась к Хветкевичу, которого выгнала из "Холостячки": "Андрей, я очень…"
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
“К примеру, в Луганске сейчас цена 1,55 грн за кубометр. А станет 8,41 грн. Уманьгаз – сейчас 1,75 грн за кубометр, а станет почти 9 грн. Киевоблгаз – 1,45 грн, а станет 3,38 грн. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Точная сумма, которую клиент должен будет заплатить за доставку газа, рассчитывается в индивидуальном порядке. Окончательная цена, в том числе зависит и от того, сколько кубометров голубого топлива было использовано вами за год. Например, с октября по октябрь”, - добавила Виктория Панченко.
Она отметила, что за услугу доставки газа придется платить даже тем, кто им не пользуется.
“Теперь стоит ожидать решения Национальной комиссии по урегулированию энергетики и коммунальных услуг. Если же в Нацкомиссии такую инициативу по повышению цен одобрят, то украинцы будут платить практически в 4 раза больше”, - подчеркнула журналистка.
Как сообщала Politeka, Олег Попенко отметил, что 15,5 тысяч км тепловых сетей требуют немедленного капитального ремонта.
Также Politeka сообщала, что эксперт заявил, что “теплые кредиты” должны начать финансировать многоквартирные дома, где не созданы ОСМД.