Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко рассказал, к чему привело отсутствие стратегии власти в энергетическом секторе, а также объяснил, какой есть выход с кризисной ситуации.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«За 7 лет, когда мы с вами покупаем единственный в Европе газ на европейских энергетических биржах, не имея прямых контрактов, мы не додумались до нового прямого контакта с США, Катаром. А теперь то же самое к нам пришло с углем. Сотни тысяч людей брошены на произвол судьбы», - говорит Попенко.

По его словам, власти вообще не занимаются вопросами отопления, логистики, энергетической стратегии. Эксперт объяснил, каким образом нужно выходить из сложившейся ситуации.

«Во-первых, мы должны сказать о марках угля, которые нам необходимы – это марка А и марка П – антрацит и писне. У нас в Украине нет этих углей. Мы добывали их на нынешней территории ОРДЛО. На сегодня мы физически ограничены в покупках угля», - заявил Попенко.

Он отметил, что даже если мы сейчас договоримся с Казахстаном, мы не успеем привезти этот уголь на территорию Украины для продолжения отопительного сезона, ведь он к нам может зайти не раньше января-февраля. Попенко добавил, что купить его в другом месте, например, в Польше, мы тоже не можем, так как основным поставщиком этих углей для нас были РФ и Казахстан.

«Конечно, мы можем купить его в ЮАР, но разве дойдет он сюда? Разве успеем мы обогреть сотни тысяч украинцев? И это только потому, что кто-то что-то забыл», - заявил Попенко.

Как сообщала Politeka, Олег Попенко отметил, что 15,5 тысяч км тепловых сетей требуют немедленного капитального ремонта.

Также Politeka сообщала, что эксперт заявил, что “теплые кредиты” должны начать финансировать многоквартирные дома, где не созданы ОСМД.