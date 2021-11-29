Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Качура поделился своим мнением по поводу политического курса, которым сейчас идёт украинское государство.

Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Украина сейчас балансирует в тех условиях, которые есть. Украина и Зеленский стремятся выжать из нынешних условий максимум. Даже Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса самым большим потрясением со времён Второй Мировой войны – а Украина в это время строит дороги. Она строит школы, выплачивает ФОПам по восемь тысяч. И средняя зарплата сейчас выросла. Я считаю, это максимум того, чего можно было бы добиться сейчас», - говорит парламентарий.

По его мнению, люди сейчас стали жить лучше, но ещё не ощутили этого в полной мере.

«Повышение пенсий на 16 процентов съедает инфляция. А продукты и в самом деле дорожают. Я думаю, сейчас задача власти состоит в том, чтобы люди за следующий год почувствовали себя достойно. Они должны почувствовать, что государство действительно о них заботится. Главное – чтобы в холодильниках стало больше продуктов. Ведь даже если ты едешь по хорошей дороге, а ребёнка привёл в отремонтированную школу, этого ещё недостаточно, чтобы ощутить перемены к лучшему», - считает Александр Качура.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал исполнение предвыборных обещаний президента и его партии о том, что тарифы повышены не будут.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Качуры, закон об олигархах не сможет повлять на электоральные симпатии украинцев.



