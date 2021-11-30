Журналистка Катерина Котенкова рассказала об огромных суммах, которые власти и государственные органы выделяют из бюджета на рекламу и пиар.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

По словам Котенковой, на чиновничьи медиа в Украине запланировано выделить не меньше миллиарда денег налогоплательщиков. Она подчеркнула, что это в условиях пандемии, энергетического кризиса и нехватки средств в Пенсионном фонде.

«Средства на социологию и рекламу, на вечное информационное обеспечение – одним словом на пиар, средства на организацию концертов, дней городов, где на деньги налогоплательщиков славят местных вождей и их партии, финансирование строительства очередных фонтанов и модных современных арт-экспериментов. Я считаю, что на такие расходы вообще не должны брать деньги из бюджета. Это же неправильно. Не нужно пиарить себя за народные деньги», - считает Котенкова.

По ее словам, о деньгах для парламентских партий даже стыдно говорить, ведь социальные сети забиты изображениями партийных лидеров, скрытая и прямая реклама постоянно на телевидении и на билбордах – и все это на деньги украинцев.

«В 2022 году депутаты всех парламентских партий радостно поддерживают для рекламы выделение почти 886 млн грн. Именно поэтому и подготовка окончательной версии Бюджета-2022 – тайна для народа, потому что он формируется не для людей», - заявила Котенкова.

Как сообщала Politeka, Алексей Якубин рассказал, что народный депутат получает зарплату с таким расчётом, чтобы содержать 2-3 помощников.

Также Politeka сообщала, что Александр Качура отметил, что украинец может подписать на газ годовой контракт, по которому тарифы не меняются.