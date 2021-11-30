Экономист Виктор Скаршевский рассказал, какой будет инфляция в следующем году, и что произойдет с той инфляционной волной, которая есть сейчас.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Виктор Скаршевский отметил, что за 10 месяцев 2021 года инфляция составила 11%.

“Это средняя инфляция, потребительская. Потому что, если посмотреть на структуру, то намного больше подорожало продовольствие, тарифы на жилищно-коммунальные услуги. И у людей с низкими доходами, а таких у нас, к сожалению, большинство, для них инфляция гораздо выше, чем эти 11%... Эта инфляционная волна, которую мы наблюдаем в этом году, она также будет и в следующем году”, - сказал Скаршевский.

По его словам, также есть промышленная инфляция, которая касается закупочных цен сырья для производства. В этом году она увеличилась на 57%.

“Сейчас предприятия покупают продукцию для своего производства в полтора раза дороже, чем год назад. И это означает, что с лагом 6-8 месяцев на протяжении следующего года, эта инфляция затрат также перейдет в инфляцию потребительских цен… В следующем году инфляция может составить 13-15% в год. Если брать эту промышленную инфляцию, которую мы наблюдаем сейчас”, - подчеркнул экономист.

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