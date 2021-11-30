Блокирование выплаты долга в секторе возобновляемой энергетики Украины является признаками сговора руководства государственного предприятия "Гарантированный покупатель" с чиновниками госведомств, что может привести к судебным разбирательствам в судах Британии.

Об этом стало известно из письма в адрес госорганов от юридического консультаната, которая защищает интересы ДТЭК.

«В то время, как мы продолжаем расследовать все подробности фактических обстоятельств по данному вопросу совместно с нашим клиентом, на данном этапе понятно, что ГарПок, другие государственные органы, а также один или несколько лиц (включая государственных чиновников) вступили в сговор для совершения незаконных действий в рамках английского права и/или совершили уголовные преступления согласно английскому праву», - говорится в письме.

Как сообщают юристы, английские суды будут уполномочены давать распоряжения и предоставлять обеспечительные меры по отношению к проблеме блокирования платежей, а органы власти Великобритании будут уполномочены в отношении любых совершенных уголовных преступлений. Данные уголовные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы и/или штрафа неограниченного размера.

Отмечается, что согласно законодательства Англии, блокирование расчетов может квалифицироваться как участие в преднамеренном сговоре, нарушении регуляторного права, а так же уголовного права, с соответствующей ответственностью за такие нарушения как в виде как финансовых санкций, так и тюремного заключения.

Сообщается, что юридический советник Seladore Legal письменно уведомил Кабинет Министров Украины, Министерство Украины, Гарпок, Укрэнерго о нарушениях английского законодательства, связанных с неплатежами Гарпоком долгов перед ДТЭК.

«Примите меры для оплаты в полном объеме, причитающихся нашему клиенту средств в течение следующих 48 часов. Кроме того, предоставьте обязательство, что вы не будете предпринимать никаких шагов для использования оставшихся средств от облигаций Укрэнерго, которые находятся на банковских счетах ГарПока, для каких-либо целей, кроме погашения задолженности перед нашим клиентом», - говорится в письме юрфирмы.

Как сообщалось, из-за рисков уголовных производств и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида 30 ноября подал заявление об увольнении.

Напомним, на счетах ГП "Гарантированный покупатель" находится 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. Эти деньги на выполнение условий "зеленого" кредита от ЕС должны были быть направлены на погашение долгов перед компанией ДТЭК. Однако по неизвестным причинам правительство заблокировало выплаты этой компании.

Предыдущий руководитель "ГарПока", отказавшийся выполнять, по его словам, противоправные указания премьер-министра Дениса Шмыгаля блокировать выплаты ДТЭК, был уволен 13 ноября.