Законопроект №5600, который сегодня приняла Верховная Рада, повышает налоги для украинцев сразу по нескольким важным статьям.

Так, ставки на алкоголь вырастут минимум на 5%. Также появились дополнительные 18% налога на доходы физических лиц, если они продают третий и последующие объекты недвижимости в течение одного года. Раньше такие сделки облагались налогом в 5%. Это позволяло застройщикам оптимизировать расходы: они продавали квартиры физическим, а не юридическим лицам. Теперь же стоимость квартир, по оценкам застройщиков, вырастет.

Еще одно новшество законопроекта – увеличение ставок на использование воды. Эта норма касается прежде всего производителей продуктов питания – а соответственно, заплатят этот налог все украинцы, поскольку этот налог будет заложен в стоимость продуктов.

Кроме того, все украинцы, в собственности которых есть земельные участки за чертой города, обязаны будут платить минимальный налог в 1,5 тыс грн с каждого гектара. Если это просто огород в черте города, но его площадь – 0,5 га, налог также нужно будет платить.

Как известно, сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5600, которым повышаются налоги для всех отраслей, а полномочия налоговой значительно расширяются.

Ранее народный депутат, член Налогового комитета Нина Южанина заявила, что из-за этого законопроекта все цены на товары и услуги вырастут минимум на 10-15%. Это означает, что все украинцы будут расплачиваться за закон, который приняли депутаты.