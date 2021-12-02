Первую партию 5000 тонн на сумму 150 млн грн «Оил Трейд 2018» Коломойского поставит в ближайшую неделю.
Как пишет Главком, компания олигарха Игоря Коломойского «Оил Трейд 2018» начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании «Укрзализныця».
Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на ProZorro.
Контракт по рамочному тендеру подписан 1 декабря. Первую партию 5000 тонн на сумму 150 млн грн Коломойский поставит в ближайшую неделю по цене 29 932 грн/т.
Цена определена по формуле с привязкой к стоимости топлива в порту Роттердам плюс доставка в Украину. Наценка к котировкам в Роттердаме составит $59/т, отмечает издание.
Напомним, Кременчугский НПЗ Коломойского является монопольным производителем нефтепродуктов в Украине с долей рынка в 90%.
Как пишет Главком, компания олигарха Игоря Коломойского «Оил Трейд 2018» начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании «Укрзализныця».
Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на ProZorro.
Контракт по рамочному тендеру подписан 1 декабря. Первую партию 5000 тонн на сумму 150 млн грн Коломойский поставит в ближайшую неделю по цене 29 932 грн/т.
Цена определена по формуле с привязкой к стоимости топлива в порту Роттердам плюс доставка в Украину. Наценка к котировкам в Роттердаме составит $59/т, отмечает издание.
Напомним, Кременчугский НПЗ Коломойского является монопольным производителем нефтепродуктов в Украине с долей рынка в 90%.