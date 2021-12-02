Законопроект №5600, который приняла Верховная рада, создает неконкурентные возможности для украинского бизнеса. Так, нардепы повысили ренту на железную руду и водные ресурсы, однако исключили из налогообложения марганцевую руду, которую в нашей стране монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский. Из-за этого государственный бюджет ежегодно будет терять минимум 600 миллионов гривен, пишет издание Главком.

«Почти все СМИ процитировали официальную версию о том, что депутаты отклонили поправку 97, по которой формула платежей по добыче железной руды рассчитывается по принципу «минус логистика», поскольку она была выгодной для рудного бизнеса Рината Ахметова – хотя до производителей железорудного сырья относятся также Полтавский ГОК Константина Жеваго и «Арселормиттал Кривой Рог» - предприятие с иностранными инвестициями», - уточняет издание.

Журналисты также акцентировали внимание на том, что отклонением 97 поправки депутаты вывели из-под повышенной ренты бизнес по добыче марганцевой руды. Ее в нашей стране монопольно добывает Игорь Коломойский: ему принадлежат Марганецкий и Покровский ГОК – единственные в Украине производители марганцевой руды, которая используется для производства ферросплавов. Ферросплавные заводы-тоже бизнес Коломойского.

"А дальше простые цифры. Рентная плата с двух ГОКОВ по текущей редакции Налогового кодекса составляет примерно $8,4 млн. в год: Марганецкий ГОК за девять месяцев этого года заплатил $3,4 млн, а Покровский ГОК - $5 млн. Если бы закон № 5600 предусматривал одинаковый подход к железной и марганцевой руде и действовал бы в 2021 году, предприятия Коломойского должны были бы уплатить за год $29,9 млн. Конечно, мировые цены нестабильны. Но, в среднем, стоимость поблажки Коломойскому стоит бюджету Украины $21,5 млн в год. Поэтому основания для комментариев о том, что скандальный закон четко очертил, какие олигархи «свои», а какие «чужие», действительно есть», - резюмирует издание.

Как известно, Верховная Рада приняла в целом законопроект №5600, которым повышаются налоги для ряда отраслей. Также законом накладывается земельный налог на всех украинцев, которые имеют земельный участок более 0,5 га. Если этот закон заработает, то, по прогнозам экономистов, инфляция в Украине вырастет минимум на 15%, а страна потеряет остатки доверия международных инвесторов.

Ранее народный депутат Михаил Цимбалюк призвал президента Владимира Зеленского ветировать законопроект №5600, и отправить его на доработку. Если президент подпишет закон, то тем самым он подтвердит свою связь с олигархом Игорем Коломойским, который ему уже неоднократно упрекали критики и даже международное сообщество.