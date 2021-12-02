Директор института социально-экономической трансформации Илья Несходовский рассказал с чем связано то, что в ближайшее время инвесторы не придут в Украину.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Основными факторами у нас всегда является коррупция, которая не нравится ни одним из инвесторов. Потому что они хорошо понимают, если вложат деньги, а завтра что-нибудь изменится, то эти деньги пропадут. И подобные прецеденты уже были в прошлом. Наша судебная система, которая также несовершенна и есть, откровенно, решения, которые просто ужасают инвесторов. Когда просто забирают бизнес, потому что кто-то из людей, имеющих соответствующую власть, решили этот бизнес забрать», - сообщил Несходовский.

Несходовский сказал, что у нас просто отсутствуют условия ведения бизнеса и если сравнить это с любыми нашими соседями, то у них условия ведения бизнеса в разы лучше. Это и дешевые кредиты, и легкая покупка земельного участка, получение разрешительных документов на строительство какого-либо предприятия или завода, подключение коммуникации электросети, подключение логистики, подчеркнул он, это и компенсация инвестору за создание новых рабочих мест, это все у наших соседей, а у нас этого нет.

«Поэтому мы ничего не производим, а продаем только сырье. В Украине фактически IT-сектор – это тоже определенное сырье интеллектуальной продукции. Поэтому нам нужно изменить судебную систему, потому что она коррумпирована, нам нужно бороться с коррупцией, совершенствовать наше налоговое законодательство, нужно усиливать независимость нашей банковской системы, и Украине нужно соответственно улучшать условия ведения бизнеса и привлекать инвесторов. И в положительных изменениях, произошедших с 2014 по 2019 год, ключевую роль здесь сыграли наши международные партнеры, которые постоянно предоставляли нам средства и выдвигали требования, которые мы должны выполнять», - резюмировал Несходовский.

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