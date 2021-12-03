В 2020-2021 годах компания ПБС из окружения Коломойского получила от государства 9,88 млрд грн.



Компания «ПБС», принадлежащая ближайшим соратникам олигарха Игоря Коломойского, в 2020 году увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство», пишет Главком.



Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности компании, обнародованной ею 23 ноября 2021 года в системе ProZorro.



Чистый доход компании в 2020 году составил 4,5 млрд грн против 1,2 млрд грн в 2019 году.

Посмотреть документ можно ЗДЕСЬ.

По данным издания «Украинская правда», компания ПБС окружения Коломойского входит в топ-5 главных выгодоприобретателей президентской программы «Большое строительство».



В 2020-2021 годах эта компания получила от государства 9,88 млрд грн.



Согласно информации на ProZorro, 1 декабря 2021 года ПБС стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы «Большое строительства»



Организатор тендера ГП «Дороги Прикарпатья» 1 декабря, отклонило более дешевое предложение компании «Алов-Буд», оставив единственным претендентом фирму ПБС.



ООО «БПС» записано на работницу курорта Буковель Иванну Непик. СМИ связывают компанию с Александром Шевченко (директором курорта) и Игорем Палицей (бизнес-партнер Коломойского).