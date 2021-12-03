Эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев рассказал, выживет ли Украина этой зимой по запасам газа и угля.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» с Екатериной Павловой.

«Украина этой зимой выживет - запасов газа и угля безусловно достаточно. Я не буду приводить подробные выкладки, есть условная так называемая арифметика «Пупкина». И в соответствии с этой арифметикой нам необходимо, чтобы пережить нормально отопительный сезон, по меньшей мере 14 миллиардов кубометров газа. Украина добывает 20 миллиардов кубометров газа, делим пополам, потому что 6 месяцев длиться отопительный сезон. И это получается 10 миллиардов кубометров. Пускай зимой добываем немного меньше 9 миллиардов кубометров», - сообщил Рябцев.

Эксперт сказал, что в подземных хранилищах есть газ, который принадлежит украинским трейдерам и «Нафтогазу». Если просуммировать этот украинский газ, который принадлежит трейдерам, то это будет полтора миллиарда кубометров, подтвердил он, если газ «Нафтогаза», то это будет еще четыре – четыре с половиной миллиарда кубометров плюс-минус. Этого газа в сумме в принципе хватает, считает он, а ведь «Нафтогаз» сказал, что он еще собирается закупить газ по импорту.

«И трейдеры еще планируют закупать газ по импорту в течении этого отопительного сезона, то есть получается, что по газу мы нормально проходим отопительный сезон. О чем тогда речь? Это то, что считается буквально за несколько секунд. Понятно, что здесь мы должны четко определить, сколько газа мы должны, кому и в каких объемах. Для этого нам нужен баланс газа, об отсутствии которого говорят все профильные министры, которые пришли в отрасль, пройдя большой путь перед этим в энергетическом бизнесе. Поэтому основная проблема в отсутствии компетентности лиц на должностях, которые должны принимать решения», - резюмировал Рябцев.

Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал прохождение нынешнего отопительного сезона.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский подверг нынешний состав правительства критике за непрофессионализм.