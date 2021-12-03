На украинском рынке ежегодно продается полтора миллиона тонн нелегального топлива, но вместо того, чтобы вывести его из «тени», новый глава Налоговой службы борется с АЗС.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, комментируя заявление Михаила Титарчука о том, что Налоговая лишила лицензий 210 нелегальных АСЗ, пишет "Обозреватель".



«Какое может быть доверие к этим словам? Пускай он приведет доказательства, покажет, какие заправки были закрыты, какие нарушения там были найдены. Но какая это может быть борьба с нелегальными заправками, если он лишил лицензий легальные заправки? Это как? Это что? Это борьба с нелегалами? Лишением лицензий, которые им выдало государство?» - выразил удивление Рябцев.



По его словам, все правоохранительные и налоговые органы знают, где расположены в Украине нелегальные заправки. Но они – лишь следствие, на самом деле бороться нужно с неучтенными объемами топлива, ведь в «тени», по его словам, ежегодно продается полтора миллиона тонн.



«Появление нелегальных заправок – это следствие того, что существуют неучтенные объемы нефтепродуктов. Но если пресечь неучтенные объемы нефтепродуктов в розницу, то и заправок не будет нелегальных! А у нас на рынке сжиженного нефтяного газа четверть ресурса берется неизвестно откуда. Полтора миллиона тонн нефтепродуктов берется из воздуха! Но вместо того, чтобы бороться с причиной, выдающийся глава налоговой борется со следствием», - пояснил Рябцев.



Он также высказал предположение, что лишение лицензий этих АЗС могло быть связано с лоббированием налоговой интересов крупных сетей – которые таким образом борются с конкурентами.



«А может, крупные игроки хотят побороть более мелких конкурентов, и избавиться от всевозможных небольших сетей. А для этого необходимо создать имидж нелегальных заправщиков, которые реализуют некачественное топливо. И использовать для этого все - в том числе и налоговую», - резюмировал эксперт.



Напомним, согласно официальным данным, украинский бюджет ежегодно теряет 20 млрд грн из-за контрафактного и сфальсифицированного топлива.