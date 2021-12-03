Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды» на рынке газа, объявила, что цена газа на 2 декабря для более 600 тысяч домохозяйств составит 46,72 грн за куб.м, что в 5,8 раза больше, чем в ноябре, пишет Главком.



Отмечается, что газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», как поставщик «последней надежды» (ПОН), обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области.



Соответственно, новая цена 46,72 грн за куб. м будет распространяться на этих потребителей и будет меняться каждый день.



Ситуацию прокомментировал нардеп и эксминистр ЖКХ Алексей Кучеренко.



«Сотни тысяч семей в декабре заплатят за газ 46 грн за куб. Это даже не смешно. Сельский дом зимой для обогрева потребляет 18-20 м3. То есть крупные реформаторы из Нафтогаза предлагают украинской семье ежедневно платить 900 грн за то, чтобы в доме батареи были хоть немного теплыми. 27 000 грн в месяц при минималке в 6500 грн. Это так выглядит зеленське «тарифы не будут расти»? Так ли это выглядит плата за эфиры на 1 + 1?",- заявил нардеп на своей странице в Facebook.

Кучеренко напомнил, что месяц назад власть просто так подарила «Укрнафте» 700 млн м3 государственного газа из подземных хранилищ.



«Кто забыл, я напомню – в октябре Витренко ни с того ни с сего (хотя мы все понимаем, кто дал такую команду) переписал на Укрнафту, которой управляет Коломойский, 700 млн м3 газа из подземных хранилищ. Просто так подарил 700 млн кубов, решил вдруг рассчитаться за спорные долги 2007 года. Этих 700 млн м3 газа хватило бы 457 тысячами семьям, которых сейчас заставляют платить 46 грн за куб. м, на 3 месяца. Но что же поделаешь, голоса в парламенте нужны и без эфиров 1+1 нашему президенту никак не обойтись», – добавил Кучеренко.



Напомним, ранее издание «Наші Гроші» сообщило, что 26 октября государственный «Нафтогаз» согласился передать газ «Укрнафте», которой руководит олигарх Игорь Коломойский. Общие претензии составляют 9 млрд м3 газа на сумму 240 млрд грн. Схему должны утвердить на собрании акционеров Укрнафты 23 декабря.



Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа «Укрнафты» подписывать договоры.



В отчете за 1 полугодии 2021 года «Нафтогаз» уже официально признал за Коломойским 700 млн м3 стоимостью 20 млрд грн.