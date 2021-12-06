Коалиция монобольшенства фактически прекратила существование и все важные для Офиса президента решения в парламенте принимаются при участии депутатской группы «За Будущее», близкой к олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом говорится в статье издания "Главком".

«Союз «слуг» и Коломойского уже недвусмысленно называют коалиция «1+1». Название прямо намекает на еще одно яркое проявление взаимозависимости власти от олигарха – информационная политика канала 1+1. Формально во фракции «Слуга народа» остается большинство – 243 нардепа. В то же время все принципиальные голосования последних двух месяцев самостоятельно «слуги» принять не могут. В частности, за самый принципиальный для Офиса президента отставку Разумкова нашлось только 215, за повышение налогов (с/п 5600) – 210. Голосования за новых министров также не давало желаемых цифр», - пишет издание.

Сегодня все решения принимаются с помощью двух депутатских групп, которые связывают с олигархами. В первую очередь, это – «За Будущее» – группа, которая имеет очевидные связи с олигархом, объясняет «Главком».

Платой за участие депутатов олигарха в новой коалиции, по утверждению журналистов, есть скидки на ренту при добыче марганцевой руды, подарок в виде 3,5 млрд м3 газа и передача контроля над нефтяными месторождениями государственной «Укрнафты».

«Очевидно, стоимость голосов и лояльности канала будет расти. Все олигархи, особенно Коломойский, заинтересованы в слабой власти, которая выполнит все бизнес прихоти в обмен на голоса коалиции «1+1» и теплую беседу вечером на канале «1+1», - говорится в статье.