Комитет по вопросам энергетики, нефти и газа Ассоциации юристов Украины отправил письмо-обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по поводу факта открытой экономической дискриминации и грубого нарушения органами власти базовых принципов функционирования рынка электроэнергии.

Указанная проблема касается состояния выполнения государством обязательства по расчетам с производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщает Obozrevatel.

Как сообщается, 11 ноября НЭК "Укрэнерго" перечислило 19,3 млрд грн от привлеченных облигаций на счет ГП "Гарантированный покупатель".

А ГП "Гарантированный покупатель" 12 ноября направило через государственный "Ощадбанк" все полученные от НЭК "Укрэнерго" средства в размере 19,3 млрд грн на погашение долгов перед производителями электроэнергии по ВИЭ. Однако по состоянию на 15 ноября на счета производителей электроэнергии из ВИЭ поступило всего 16,3 млрд грн и некоторым производителям средства не были засчитаны.

Комитет АЮУ в своем обращении отмечает: "Такая ситуация грубо нарушает базовые принципы функционирования рынка, изложенные в Законе Украины "О рынке электрической энергии", согласно ч. 12 ст. 2 которого все решения и меры субъектов властных полномочий, принятые во исполнение норм настоящего Закона, должны приниматься на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, с учетом права лица на участие в процессе принятия решения, соответствовать целям, с которыми полномочия предоставлены, быть обоснованными, соответствовать принципам беспристрастности, добросовестности, здравомыслия, пропорциональности, прозрачности, недискриминации и своевременности.

В ассоциации отмечают, что выборочный подход ГП "Гарантированный покупатель" к исполнению обязанностей по погашению задолженности за электрическую энергию, произведенную из альтернативных источников энергии, расценивается как нарушение принципов и правовых основ функционирования рынка электрической энергии в Украине и нарушение обязательств Украины по Договору об учреждении Энергетического сообщества и Соглашении об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой.

"Ассоциация юристов Украины, преследуя цель утверждения верховенства права в Украине и отстаивая законные интересы субъектов хозяйствования, развивающих сектор возобновляемой энергетики Украины, призывает обратить внимание на недопустимость допущения фактов дискриминации со стороны государства", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.