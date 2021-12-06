Экономист Виктор Скаршевский поразмыслил над тем, будет ли резкая девальвация и каким вообще будет в будущем курс гривны по отношению к доллару.

Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

Как рассказывает экономист, даже введение военного положения Порошенко перед выборами президента не сильно повлияло на курс гривны. То есть, говорит он, значительные изменения курса требуют изменений фундаментального характера. Поэтому, убежден Скаршевский, коридор курса и дальше будет на уровне 26-28 гривен. «Им Именно в этих пределах мы будем сейчас жить и балансировать», - говорит эксперт. Он добавляет, что так продолжается с 2017 года, но за исключением 2019 года.

Скаршевский сообщает, что в бюджете на следующий год заложено, что расчетный курс будет составлять 28,6 грн. Также он напоминает, что в этом году было заложено 29,1 грн, хотя об этом и забывается и на самом деле он составил 27 грн. «Сейчас чуть-чуть пошла девальвация, но где-то 27 грн за доллар и будет», - утверждает экономист.

По его словам, внешнеэкономическая конъюнктура сегодня ухудшилась и это касается импорта, железной руды и т.д. Тем не менее, говорит Скаршевский, все не так плохо: «Чуть-чуть ухудшились внешние условия, но не настолько, чтобы привести к какой-то резкой девальвации».

Как сообщала Politeka, Скаршевский рассказал, по какой причине МВФ так долго отказывал Украине в очередном транше кредита.

Также Politeka писала о том, что Скаршевский заявил, что инфляционная волна продлится и в следующем году.