Парк железнодорожных вагонов нужно обновлять, но необходимо это делать постепенно, чтобы не спровоцировать дефицит вагонов и коллапс на рынке перевозок.

Этом заявил руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва, пишет РБК-Украина.

«Подвижной состав, его надо, безусловно, обновлять. Потому что это безопасность – раз. Два – обновление состава, это сохранение наших транспортных магистралей, где рельсы проложены. И когда они выходят из строя, вагон сам за собой может повредить другие вагоны, может повредить транспортную колею, эти рельсы», - объяснил Гужва.

Однако эксперт подчеркнул: замена списанных вагонов на новые должна проходить поэтапно. Ведь списание десятков тысяч их из-за возраста, как это предлагает сделать Мининфраструктуры, может спровоцировать дефицит вагонов. Поэтому, по его мнению, вагоны, находящиеся в нормальном техническом состоянии - должны эксплуатироваться дальше. А непригодные – заменяться на новые.

«Речь может идти о поэтапном снятии с эксплуатации и замещении на новые. То есть те вагоны, которые пригодны, но их нужно ремонтировать – ремонтировать. А те, которые уже полностью непригодны – списывать и вводить новые. Вот такая поэтапная эволюция должна произойти», - рассказал Гужва.

Напомним, программу по списанию грузовых вагонов по нормативному возрасту разработало Министерство инфраструктуры, чтобы поддержать украинские вагоностроительные заводы. Стоимость проекта, по предварительным оценкам – более 100 миллиардов гривен. Для этого ведомство разработало Меморандум, участниками которого, по их мнению, должны стать Укрзализныця, банки, которые предоставят кредитные программы, и собственно сами вагоностроительные заводы.

Против этой инициативы выступают более 200 украинских компаний и бизнес-ассоциаций: они подписали Антимеморандум и призвали власть отказаться от этой затеи. Так как списание такого количества вагонов в один момент создаст на рынке транспортный коллапс, из-за которого промышленность и аграрии будут вынуждены сокращать производство, терять позиции на мировых рынках и увольнять десятки тысяч работников. Не говоря уже о потерях валютной выручки и налогов, которое ждет государственный бюджет.

В свою очередь член транспортного комитета ВР Константин Бондарев обратился к главе ВСК по УЗ Юлии Гришиной с просьбой рассмотреть инициативу МИУ на заседании ВСК, так как этот проект может оставить УЗ без вагонов, а соответственно – без инструментов заработка, и окончательно разрушить стратегическое государственное предприятие.

Ранее президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков призвал власть провести широкие общественные слушания инициативы МИУ, ведь, по его убеждению, президенту Украины подают идею со списанием вагонов как программу спасения вагоностроительной отрасли, но на самом деле заработают на ней лишь пара олигархов – владельцев этих заводов.