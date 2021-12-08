Новая редакция приказа о списании грузовых вагонов по возрасту, которую разработало Министерство инфраструктуры Украины, содержит ряд юридических недостатков, которые делают невозможным его государственную регистрацию. Кроме того, она не содержит существенных изменений по сравнению с предыдущей версией, и не учитывает позицию целых отраслей экономики. Именно поэтому Министерство юстиции должно отказать этому приказу в государственной регистрации.



Об этом говорится в письме в Минюст от Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ), пишет Главком.



"Несмотря на все заявления и обещания, МИУ так и не провело полноценное обсуждение этого приказа с представителями всех заинтересованных сторон, прежде всего потребителей услуг украинской железной дороги», - отметили в ФРТУ.



Среди юридических недостатков, на которые указывают в Федерации – прежде всего нарушение сроков, которые должны быть выдержаны между публикацией документа и время на принятие замечаний и предложений от заинтересованных сторон. Так, согласно Закону «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», срок, в течение которого от физических и юридических лиц, их объединений принимаются замечания и предложения, не может быть менее чем один месяц и более чем три месяца со дня обнародования проекта.



«Публикация проекта на официальном сайте МИУ состоялась 22 ноября 2021 года. Соответственно, минимальный предельный срок для замечаний и предложений заинтересованных сторон должен иссякнуть 22 декабря 2021 года. Однако председатель Государственной регуляторной службы согласовал проект уже 30 ноября 2021 года», - указывают в Федерации.



Такой сжатый срок согласования проекта, по убеждению ФРТУ, свидетельствует о формальности опубликования и нарушает принцип предсказуемости государственной регуляторной политики, определен в статье 4 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».



"Принцип предсказуемости означает, что приказ не может вступать в силу с 01 января 2022 года, ведь по состоянию на текущую дату 03 декабря 2021 года субъекты хозяйствования не имеют возможности осуществлять надлежащее планирование деятельности, поскольку не имеют понимания окончательного содержания приказа. А замечания, которые могут быть учтены разработчиком проекта приказа, должны поступать до 22 декабря 2021 года», - подчеркнули в ФРТУ.



При этом, добавленный к проекту анализ регуляторного влияния имеет настолько многочисленные нарушения требований действующего законодательства, что целесообразно считать этот анализ полностью отсутствующим, отметили в ФРТУ. Так, он подготовлен с нарушением принципа целесообразности, адекватности, эффективности, а также принципа сбалансированности – то есть, не доказано, что обеспечен баланс интересов различных групп субъектов хозяйствования, граждан и государства.



В ФРТУ предупредили: следствием списания без должной замены будет дефицит вагонов и дальнейшее падение перевозок на украинской железной дороге, существенное ограничение конкурентоспособности грузоотправителей как в Украине, так и на зарубежных рынках. Кроме того, формальный подход к ограничению срока эксплуатации вагонов без оценки их реального технического состояния нивелирует инвестиции грузовладельцев в рабочий парк, чем исказит конкуренцию между отдельными грузовладельцами. В результате будет иметь место снижение промышленного и сельскохозяйственного производства в Украине с миллиардными потерями валютных и налоговых поступлений.

Учитывая, что анализ регуляторного влияния отсутствует, проект регуляторного акта не был обнародован и не был подан на согласование с уполномоченным органом, орган юстиции имеет все основания для отказа в государственной регистрации регуляторного акта, отметили в ФРТУ.

Как известно, МИУ разработало Программу списания грузовых вагонов по возрасту в рамках «Большого строительства на УЗ». Вместо них, как планируется, будут построены новые вагоны на украинских заводах. Стоимость проекта достигает более 100 миллиардов гривен.

Для этого планируется подписание Меморандума, подписантами которого станут банки, которые будут выдавать кредиты под закупки, УЗ и вагоностроительные заводы.

Зато более 200 украинских компаний и бизнес-ассоциаций подписали «Антимеморандум», чтобы не допустить списания вагонов, ведь за этот проект УЗ и экономика Украины потеряют миллиарды, а страну ожидает транспортный коллапс.