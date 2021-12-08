Окружной административный суд Киева отменил обязательство контролируемой олигархом Игорем Коломойским компании «Укрнафта» платить в госбюджет налог на прибыль в размере 4,28 млрд грн.

Об этом сообщает «Зеркало Недели» со ссылкой на решение суда от 16 ноября.

Налоговая служба доначислила компании Коломойского налог по результатам проверки данных, задекларированных в отчетности компании за 2020 год.

Суд посчитал, что налоговые обязательства компании олигарха начислены без соблюдения надлежащей процедуры.

Напомним, в конце ноября Коломойскому также разрешили не платить антимонопольный штраф в размере 4,7 млрд грн за сговор при продаже бензина и дизтоплива на АЗС.

Таким образом менее чем за месяц олигарху простили около 10 млрд грн, которые он должен был заплатить в государственный бюджет.

В октябре в США была издана книга «Американская клептократия», посвящена схемам отмывания денег «Приватбанка» структурами Игоря Коломойского и его связям с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.