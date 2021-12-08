Политический консультант Николай Спиридонов рассказал, какие проблемы существуют с внедрением экономического паспорта.
Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.
Николай Спиридонов отметил, что пока до конца не понятно, каким образом украинцы смогут получить деньги по экономическому паспорту, и кто именно сможет на них претендовать.
“Насколько я понял, деньги можно потратить на обучение в Украине и покупку недвижимости в Украине… Более острый вопрос, что делать с неподконтрольными территориями? Крым украинский, мы вот крымчанам выдадим эти деньги, Донецку как будем выдавать?”, - сказал Николай Спиридонов.
По его словам, есть надежда, что пока в Украине введут экономический паспорт, уже вопрос с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Крыма будет решен.
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“Вопросов возникает много, кому давать, на каких условиях. И пока мы делим шкуру неубитого медведя, вот эта рента, если она будет добываться, она будет расходоваться сейчас. Она будет частью бюджета. А что делать в 2035, 2039 году – это уже будут те, кто доживет и останется при власти к тому году”, - добавил Николай Спиридонов.
Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова отметила, что в Украине будут ужесточены требования для людей пенсионного возраста.
Также Politeka сообщала, что Бортник заявил, что Россия интегрирует людей, но пока не территории.