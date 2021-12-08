Эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский подвёл предварительные итоги 2021 года для украинской экономики, обозначил его наиболее заметные достижения и провалы.

Своё суждение эксперт высказал в программе «Романенко. Беседы».

«О достижениях этого года мы все слышали в выступлении президента в Верховной Раде. В этом году у нас ожидается самый большой долларовый ВВП за всю историю независимой Украины – более 190 миллиардов долларов. Это больше, чем в 2008 и 2013 годах – тогда было около 180 миллиардов. Вроде бы всё хорошо. Вот только долларовый ВВП в номинальном выражении никак не связан с реальной ситуацией в экономике. Этот показатель «надулся» из-за высоких мировых цен на сырьё и стабильного курса доллара – он как был примерно 27 гривен, так и остался. То есть рост есть, но чисто арифметический», - говорит Виктор Скаршевский.

По его словам, чтобы понять действительное положение дел, нужно смотреть на другие показатели.

«Даже Министерство экономики пересмотрело свой прогноз ВВП на будущий год – речь на этот раз идёт о реальном ВВП, а не о долларовом. Такой ВВП считается за вычетом цен, без инфляционной составляющей. И в 2022 теперь ожидается его рост не на четыре процента, а только на три», - отмечает Виктор Скаршевский.

Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал дальнейшие изменения курса гривны по отношению к доллару.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский рассказал об условиях, на которых Украина получила очередной транш от МВФ.