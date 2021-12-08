Политический аналитик Ярослав Макитра рассказал, нужно ли нам гордиться, что в бюджете на 2022 год денег заложено больше, чем обычно.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Если говорить в целом, то бюджет у нас обычно не выполняется. Невыполнение бюджета идет и сейчас, поэтому смотреть исключительно в цифры и воспринимать их как данность, что они будут достигнуты, это эдакое неблагодарное дело. И буквально за ночь бюджет был изменен и где-то на 4 миллиарда увеличилась расходная часть, но откуда эти деньги будут взяты огромная часть депутатов, просто не понимает. Откуда эти цифры взялись, и как с ними работать, потому что в три часа ночи утверждался проект во втором чтении бюджета, а с утра за него голосуют, то сложно пройтись по всем цифрам», - рассказал Ярослав Макитра.

Аналитик сказал, что очень трудно понять, насколько этот бюджет будет реалистичным для исполнения, потому что расходная часть очень серьезно увеличилась. И очень много программ и расходов закладываются в разного рода мероприятия, которые должны быть предприняты, сообщил он, например, доходы от лотерейного бизнеса, если они будут, то будут.

«То, что будет рост, он уже есть и, наверное, это хорошо, каждый год растут зарплаты минимальные и средние. Этот рост идет, но серьезным рост будет тогда, когда официальные зарплаты достигнут уровня неофициальных и даже будут выше. Тогда мы будем говорить, что действительно экономика растет и деньги где-то выходят из тени. Пока официальные зарплаты ниже реальных средних по Украине и обычно тот, кто работает в бюджетной сфере, государственной, он получает официальные доходы. А в частном секторе очень по-разному, поэтому на эти цифры тоже нужно смотреть с определенным скепсисом и не брать их за основу по всей стране», - резюмировал Ярослав Макитра.

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