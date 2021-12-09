Эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский заявил, что для решения проблемы Украины с газом понадобится около 3-4 миллиардов долларов.

Об этом он сказал у «Романенко Беседы» с Юрием Романенко.

По словам эксперта, сегодня у Украины очень серьезная проблема с газом, потому что пройти отопительный сезон с 3-4 миллиардами кубов невозможно. «Еще с учетом того, что опять же не закупили уголь, приходится теперь на ТЭЦ-ах сжигать дорогущий газ», - говорит он. В то же время Виктор Скаршевский отмечает, что, учитывая сегодняшние цены в 1000 долларов, придется сделать закупку еще на 3-4 миллиарда долларов, чтобы пройти отопительный сезон.

По мнению гостя программы, за последние 10 лет это – худший отопительный сезон. К тому же, говорит он, «Нафтогаз» еще в мае говорил, что 250 долларов за 1000 кубов газа слишком дорого. Виктор Скаршевский отмечает, что нужно было покупать тогда, к тому же и у «Нафтогаза» были деньги, примерно 2 миллиарда долларов. «Вместо того, чтобы подготовиться к отопительному сезону, просто раздавались политические обещания…», - констатирует он.

В целом же, говорит эксперт, цена на газ всегда повышается ближе к отопительному сезону. «Другой вопрос, что предположить, что он будет зашкаливать аж до 1900 долларов… Этого нельзя было», - подчеркивает Виктор Скаршевский.

Как сообщала Politeka, Скаршевский подвел предварительные итоги 2021 года для украинской экономики.

Также Politeka писала о том, что Скаршевский поразмышлял над тем, будет ли резкая девальвация.