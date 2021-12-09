Кандидат политических наук Игорь Рейтерович рассказал, по кому еще ударит закон об олигархах и заинтересован ли Запад в разрушении олигархии в Украине.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Можно по-разному относиться к бывшему президенту Украины, но закон об олигархахбыл конкретно направлен именно против него. Запад заинтересован в том, чтобы в Украине существовал нормальный бизнес и одинаковые для всех правила игры, что станет предпосылкой для захода каких-то транснациональных корпораций», - рассказал Игорь Рейтерович.

Игорь Рейтерович заявил, что западные корпорации к нам сейчас не заходят, потому что понимают, что в контексте выяснений каких-то отношений или борьбы за какие-то активы они будут проигрывать украинскому бизнесу. Но если кто-то думает со стороны власти, что Запад дал полную поддержку и они не против этого закона, считает он, то это немножко не так.

«Им говорили, что вы какие-то вещи делаете правильными, но решения, о которых вы говорите, должны относиться исключительно к компетенции судебной системы. Потому что не может СНБО принимать такие решения. Но этот намек Запада власти не поняли и приняли закон об олигархах в том формате, в котором он принят», - резюмировал Игорь Рейтерович.

Politeka сообщала, что Анатолий Амелин рассказал о необходимых реформах государства.

Также Politeka сообщала, что, по словам политолога Андрея Ермолаева, Мы находимся в условиях поиска нового баланса интересов.