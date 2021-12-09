Экономист Алексей Кущ рассказал о том, какую роль в национальной экономике играют золотовалютные резервы и развеял популярные мифы о них.

Свой комментарий он дал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя».

«Золотой запас должен обеспечивать стабильность национальной валюты. Это резервы страны, что называется, на чёрный день. Такие запасы имеют все страны, но далеко не всегда у самых богатых стран самые большие золотовалютные резервы. Например, США по размеру резервов находятся в мире на пятом месте, хотя это первая экономика мира. Зачем им резервы, если они печатают доллары? Но это касается не только США – Германия и Франция находятся где-то во второй десятке. А один из самых больших резервов – у Китая. Но там совсем другая система, там резервы формировались в рамках модели взаимодействия с США. Формировать эту модель ещё в 1980-е годы начал Дэн Сяопин: Америка даёт инвестиции и технологии, а китайцы дают дешёвую рабочую силу и на своей территории создают свободные экономические зоны», - говорит эксперт.

При этом, отмечает он, товары в основном продавались на американском рынке.

«Китайцы тратят деньги в основном на себя, но значительную часть вкладывают в ценные бумаги США. А там за счёт этих денег покрывают дефицит бюджета», - отмечает Алексей Кущ.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал основной источник наполнении государственного бюджета Украины.

Также Politeka сообщала, что Кущ оценил запасы газа в стране.