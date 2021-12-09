Укрэнерго получившее 825 млн долларов за счет выпуска еврооблигаций должно использовать всю указанную сумму лишь для выплаты долгов за зеленую энергетику в Украине.

Об этом заявил Управляющий директор - Rothschild & Co в регионе СНГ Джованни Сальветти.

«Зеленые облигации и облигации, привязанные к устойчивому развитию, включают расходы по льготным тарифам на производство возобновляемой энергии в соответствии со структурой PSO (расходы на услуги по обеспечению увеличения доли ВИЭ в производстве электроэнергии в энергосистеме)», - сказал Сальветти.

По его словам, «Укрэнерго» ожидает, что большая часть чистой выручки (около 100%) будет направлена на расходы по зеленым тарифам на услуги для обеспечения увеличения доли ВИЭ в производстве электроэнергии в энергосистеме. Оставшаяся часть (если останется) будет направлена в один из проектов, отвечающих другим критериям в структуре зеленых облигаций НПК «Укрэнерго».

«В случае направления средств, как описано выше, нарушения условий выпуска еврооблигаций НПЦ «Укрэнерго» не будет», - подчеркнул Сальветти.

На данный момент Компания уже перечислила большую часть выручки по еврооблигациям ГП «Гарантированный покупатель» в качестве оплаты услуг «Укрэнерго» «для обеспечения увеличения доли ВИЭ в производстве электроэнергии в энергосистеме».

Напомним, что в ноябре НЭК «Укрэнерго» у европейских инвесторов, включая ЕБРР, привлек 825 млн евро за счет размещения еврооблигаций. Деньги были перечислены госпредприятию «Гарантированный покупатель» для погашения долгов перед производителями «зеленой» электроэнергии.

12 ноября платежные поручения на сумму 19,3 млрд грн от «Гарантированного покупателя» были переданы в Ощадбанк, чтобы осуществить расчеты с предприятиями ВИЭ.

13 ноября, в выходной день, Кабмин в срочном порядке назначил другого руководителя «Гарантированного покупателя», который остановил платежи на сумму 3 млрд грн в адрес ДТЭК ВИЭ. Никаких четких и аргументированных объяснений об остановке платежей в адрес ДТЭК ВИЭ со стороны «Гарантированного покупателя», Ощадбанка и властей не было. Это говорит о том, что решение о невыплате заведомо политическое и прямо противоречит всем обязательствам Украины перед европейскими инвесторами, которые приобрели еврооблигации НЭК «Укрэнерго».