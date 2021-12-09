Заслуженная юрист Украины Марина Ставнийчук объяснила, почему Украине выгодно транспортировать газ и в чем здесь заключается государственный интерес.

Об этом она сказала в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

Как объясняет гостья программы, Украине не нужно было добиться запрета запуска «Северного потока-2», тем более что «Северный поток-1» уже и так работает. «Наш интерес заключался в том, чтобы при всех потоках вероятных и возможных через наш газопровод происходила соответствующая транспортировка газа», - говорит она.

Тем не менее, отмечает Марина Ставнийчук, «Газпром» решил сократить дополнительные объемы транспортировки. В то же время юристка добавляет, что они платят за то, что должны транспортировать, но ни о каких перспективах речь не идет. «А наш же интерес заключался в том, чтобы мы до 2024 года и контрактные условия обеспечивали, и сверхконтракты имели. Соответственно возможность транспортировать. И имели бы перспективу после 2024 года», – объясняет гостья программы.

Следовательно, констатирует Марина Ставнийчук, Украина пыталась объяснить Европе, что «Северный поток-2» – это не просто политический вопрос, здесь замешаны еще и экономические интересы.

Как сообщала Politeka, Ставнийчук рассказала, как она оценивает встречу Байдена с Путиным.

Также Politeka писала о том, что Семинский объяснил, какие цели преследовала Россия при строительстве газопровода Северный поток-2.