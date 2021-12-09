Парламентская газета «Голос України» опубликовала закон №1931-IX, принятый Радой неделю назад

Как пишет gmk.center, газета Верховной Рады «Голос України» опубликовала закон №1931-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», который закрепляет порядок распределения средств на 2021 год, а также вносит изменения в Конечные положения закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке».

Таким образом, согласно Указу Президента от 10.06.1997 № 503/97 новая пошлина на экспорт металлолома в размере €180 за тонну официально вступила в силу.

Напомним, повышение экспортной пошлины на лом поддержали на заседании парламента 2 декабря 242 народных депутата. При этом ранее Министерство экономики разработало и подало на рассмотрение Кабинету Министров законопроект о повышении экспортной пошлины до €200/т. Однако, 10 ноября Кабмин вернул этот документ Минэкономики.

Металлурги с середины года выступали за запрет экспорта металлолома до конца 2023 года для сохранения стабильной работы отечественных предприятий. В свою очередь, ассоциации участников рынка ломозаготовки были против этой инициативы. В частности, «УАВтормет» настаивал на проведении объективной экспертизы влияния данного запрета на рынок ломозаготовки.

В последние несколько лет в Украине действовала пошлина на экспорт металлолома в €58/т. В мае 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1419-IX о продлении действия пошлины еще на пять лет – до 15 сентября 2026 года.

Напомним, что объемы ломозаготовки в Украине в январе-ноябре выросли на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3,78 млн т. Экспорт металлолома за 11 месяцев составил 547,5 тыс. т, тогда как за аналогичный период прошлого года было экспортировано всего 33 тыс. т