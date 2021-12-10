Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев рассчитал, во сколько Украине обойдется внедрение безусловного основного дохода для каждого гражданина.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале «Толчок».

По предложению футуролога, в рамках эксперимента по выплате БОД для каждого украинца нужно будет выплачивать детям возрастом до 14 лет 4000 грн, а взрослым – 7000 грн. Эксперт посчитал, насколько дорого это обойдется стране.

«Расходы Украины на выплату безусловного основного дохода составят суммарно в месяц 243 млрд грн. Это более 9 млрд долларов в месяц – расходная часть на то, чтобы всем украинцам выплатить безусловный основной доход», - говорит Алексей Толкачев.

Он сравнил, это с уровнем ВВП Украины, который по прогнозам Морган в 2022 году составит примерно 227 млрд долларов США. Таким образом, объяснил он, если выплачивать безусловный основной доход почти по 9 млрд долларов в месяц, то в год это будет 110-120 млрд долларов, а значит расходы на эти выплаты составят почти 50% ВВП Украины. По словам Толкачева, это космические цифры, которые он также сравнил с государственным бюджетом страны.

«Доходная часть государственного бюджета в 2021 году запланирована в размере 1 триллион 84 млрд грн. За этот триллион гривен вся страна живет целый год. Выплата бод в месяц 243 млрд грн. таким образом даже школьник поймет что всего госбюджета хватит всего на 4,5 мес выплаты бод. Поэтому ключевая проблема в условиях когда обсуждают бод никто в мире не знает, где взять деньги на то, чтобы выплачивать безусловный основной доход всем», - заявил Алексей Толкачев.

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